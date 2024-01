Presa Intelligente Wifi 2 PEZZI in OFFERTISSIMA su AMAZON

Vorresti avere il controllo completo sulla tua casa, anche quando sei lontano? Con la presa elettrica intelligente, puoi trasformare la tua abitazione in un ambiente connesso e gestibile a distanza. La presa intelligente ANTELA è la soluzione ideale per coloro che desiderano gestire e monitorare il consumo energetico dei propri dispositivi domestici in modo intuitivo. Dotata di numerose funzionalità intelligenti, questo dispositivo ti offre un monitoraggio senza sforzo sulla tua casa, migliorando l’efficienza energetica e offrendo un livello di automazione mai visto prima.

Non si tratta di una solita presa, ma funziona tramite Wi-Fi. Acquistare il pacchetto doppio su Amazon a 18,04 euro è una mossa davvero intelligente, considerando anche lo sconto in corso. Installarle poi è talmente semplice! Funzionano come qualsiasi altra presa classica, solo con uno sprint decisamente in più.

Cosa consente di fare la presa elettrica intelligente?

Grazie all’applicazione collegata, puoi visualizzare in tempo reale il consumo energetico dei tuoi elettrodomestici. Questa funzione ti consente di identificare quali dispositivi stanno utilizzando più energia e di adottare misure per ottimizzare l’efficienza. Scarica l’applicazione dedicata e collega la presa intelligente al tuo WiFi a 2,4 GHz. Senza la necessità di un hub o abbonamenti a pagamento, avrai il controllo completo sulla presa direttamente dal tuo smartphone. Accendi o spegni i dispositivi a distanza con un solo tocco!

Puoi anche integrare la presa ANTELA con i tuoi assistenti vocali preferiti, come Alexa o Google Assistant. Basta poi un semplice comando vocale per controllare lampade, macchinette del caffè, condizionatori e molti altri dispositivi compatibili, offrendoti un’esperienza hands-free. Potrai impostare un timer per garantire che i tuoi device siano attivi solo quando necessario. Questa funzione non solo risparmia energia, ma rende anche la tua casa più sicura ed efficiente.

Le prese ANTELA sono certificate da CE e RoHS, realizzate con materiale ignifugo ABS per garantire la massima sicurezza per te e la tua famiglia. In caso di domande o problemi, il team Antela sarà pronto a fornire soluzioni entro 24 ore. Migliora ogni tuo gesto quotidiano e contribuisci alla sostenibilità ambientale riducendo il consumo energetico. Il tuo smartphone sarà il tuo telecomando, potrai usarlo ovunque vorrai.