Usare lo smartphone ci espone ogni giorno ad un discreto quantitativo di radiazioni elettromagnetiche necessarie al device per il suo funzionamento e per consentirgli di comunicare con gli altri dispositivi intorno ad esso, questa quantità di radiazioni è descritta dal SAR o Specific Absorption Rate, ovvero la potenza dissipata per unità di Kg massa del nostro organismo, meno è alto questo valore è meglio è.

Radiazioni smartphone

Livello basso di radiazioni

Motorola Moto G7 con un SAR di 0,45 W/kg

con un SAR di 0,45 W/kg Wiko View 2 a 0,43 W/kg

a 0,43 W/kg Razer Phone a 0,42 W/kg

a 0,42 W/kg Samsung Galaxy Note 9 (Exynos) a 0,381 W/kg

(Exynos) a 0,381 W/kg LG V30 a 0,375 W/kg

a 0,375 W/kg Altri modelli con livelli di SAR bassi includono:

ASUS ZenFone Max Pro (M2)

Samsung Galaxy S8

Galaxy J4+

ZTE Blade V9

LG V40 ThinQ

Samsung Galaxy J6+

ZTE Blade A610

Motorola Moto G5 Plus

Motorola Moto Z

Samsung Galaxy S9+

Wiko View 2 Go

Essential PH-1

LG Q6/Q6+

HTC U11 Life

Samsung Galaxy S8+

Galaxy S7 edge

Galaxy A8

LG G7

LG G6

Nokia 6

Samsung Galaxy Note 8

Livelli medi

Apple iPhone 8 Plus e il Huawei Mate 20 entrambi a 0,99 W/kg

e il entrambi a 0,99 W/kg Tra 0,99 W/kg e 0,508 W/kg:

Google Pixel 2 XL

Xiaomi Mi8 Pro

Xiaomi Mi A2

Huawei P10

Mate 20 Pro

Pixel 2

Huawei P10 Plus

P10 Lite

Sony Xperia XZ

Apple iPhone X

Huawei Mate 10 Pro

P Smart 2019

P20, P20 Lite

Xiaomi Mi8 Lite

LG G5

Huawei P20 Pro

Apple iPhone SE



SAR elevato