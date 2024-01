La Casa automobilistica francese DS rivoluziona l’esperienza di guida con il suo sofisticato sistema multimediale, il DS Iris System. Questa piattaforma di infotainment connessa offre una vasta gamma di funzionalità avanzate per migliorare la sicurezza e il comfort durante ogni viaggio.

Una delle caratteristiche principali del DS Iris System è il navigatore intelligente che fornisce dettagli precisi sulla manovra successiva, il nome della strada e la distanza dall’incrocio. Gli ingorghi sono rappresentati chiaramente sulla mappa, consentendo ai conducenti di pianificare percorsi alternativi in base alle condizioni del traffico. La barra del percorso visualizza informazioni cruciali come ritardi dovuti al traffico, Tutor, Autovelox e punti di interesse.

Esperienza di guida avanzata con le funzioni intelligenti e i servizi connessi del DS Iris System

Il DS Iris System è disponibile su diversi modelli DS, tra cui:

DS 9 con touchscreen da 12″;

con touchscreen da DS 3 con touchscreen da 10,3″ (disponibile sull’allestimento Esprit de Voyage);

con touchscreen da (disponibile sull’allestimento Esprit de Voyage); DS 4 con servizi connessi e DS Smart Touch;

con servizi connessi e DS Smart Touch; DS 7 con touchscreen da 12″ e riconoscimento vocale;

con touchscreen da e riconoscimento vocale; Anche la DS 3 E-Tense offre questa tecnologia, con navigatore e touchscreen da 10,3″ sull’allestimento Esprit de Voyage.

Servizi connessi TomTom

Il sistema è integrato con i servizi connessi di TomTom per tre anni dopo l’acquisto dell’auto. Questi includono aggiornamenti automatici delle mappe, mappatura a intervallo dinamico per veicoli elettrici, ricerca stazioni di ricarica e disponibilità in tempo reale, informazioni sul traffico online, avvisi di Tutor e Autovelox, e altro ancora.

Integrazione di ChatGPT

Un’altra novità entusiasmante è l’integrazione di ChatGPT, un chatbot basato sull’intelligenza artificiale di SoundHound. Basta pronunciare “OK Iris” o premere un pulsante dedicato sul volante per avviare conversazioni fluide e naturali, offrendo risposte tempestive e complete.