Tutti gli utenti connessi al mondo del web o al mondo della telefonia sono esposti ogni giorno al rischio di truffa, le azioni fraudolente infatti nell’ultimo decennio hanno subito un’evoluzione legata al maggior livello di connessione che ora rende letteralmente tutti delle possibili prede agli occhi dei truffatori che cercano con complessi stratagemmi di ingannare le vittime per derubarle portando via denaro in modo diretto o anche info sensibili in modo indiretto per procedere poi ad altre tipologie di reato.

Ecco dunque che in questo scenario si materializza una nuova tipologia di truffa che porta alla perdita del controllo del proprio numero di telefono con una conseguente violazione della privacy senza precedenti per l’utente che la subisce dal momento che tantissimi processi di autenticazione forte al momento sfruttano proprio il numero di telefono, un esempio è l’autenticazione a due fattori, stiamo parlando del SIM Swap, scopriamo come funziona.

SIM Swap tutti in pericolo

Questa tipologia ha un meccanismo di funzionamento molto semplice, i truffatori, dopo essere riusciti ad ottenere delle info sulla vostra persona, effettuano la portabilità del vostro numero verso un altro operatore utilizzando le vostre anagrafiche ed in tal modo riescono ad assumere il controllo del vostro numero di telefono e di conseguenza di tutto ciò che ad esso è connesso.

Per evitare di subire questa tipologia di truffa il consiglio è quello di evitare di comunicare dati sensibili a chiunque non conosciamo e nel caso riscontrassimo anomali di chiamare subito il servizio clienti del nostro operatore per intervenire e bloccare la procedura dal momento che comunque si riceve sempre un SMS di avviso quando questa viene effettuata.