La serie She-Hulk: Attorney At Law è stata certamente molto particolare e ha fatto molto discutere. Grazie ad un personaggio in grado di rompere la quarta parete, la serie ha diviso gli appassionati del Marvel Cinematic Universe tra chi l’ha adorata e chi invece no.

Tuttavia, un dettaglio che ha accomunato tutti i fan è la realizzazione della CGI quando She-Hulk era in scena. La computer grafica non eccellente ha penalizzato la serie, facendola sembrare poco curata sotto questo punto di vista.

A causa delle recenti problematiche riguardanti il MCU e i risultati altalenanti di serie TV e film, è intervenuto direttamente Kevin Feige. Il presidente dei Marvel Studios ha affermato che le produzioni subiranno un netto cambiamento.

La seconda stagione di She-Hulk: Attorney At Law potrebbe non arrivare mai, Disney e Marvel hanno deciso di andare oltre e puntare su altri progetti

Piuttosto che sulla quantità, il MCU dovrà puntare sulla qualità. Solo in questo modo sarà possibile risollevare le sorti di questo universo cinematografico attualmente allo sbando. Ne consegue, che a farne le spese saranno tante produzioni che non hanno completamente soddisfatto gli spettatori.

Durante una recente intervista al Codenames Live di NerdIncorrect su Twitch, Tatiana Maslany ha espresso il proprio parere sulla seconda stagione della serie. L’attrice protagonista di She-Hulk ha dichiarato: “Penso che abbiamo esaurito il nostro budget, e Disney ha detto ‘no grazie’” riferendosi alla produzione della nuova stagione.

Si tratta di una decisione difficile ma giustificata dal nuovo corso che Kevin Feige vuole dare al Marvel Cinematic Universe. La Saga del Multiverso stenta a decollare nonostante la Fase 4 sia conclusa e la Fase 5 in corso di conclusione. Inoltre, le vicende legali di Jonathan Majors non hanno aiutato ad avere una direzione univoca in questa fase del MCU. Non resta che attendere per capire come evolverà la situazione.