Netflix, il mese di Febbraio ha in serbo dei titoli davvero esilaranti

Netflix, il popolare servizio di streaming, sta per arricchire il suo catalogo con nuove uscite previste per gennaio e febbraio 2024 . La lista iniziale, suddivisa tra film e serie TV, verrà aggiornata con le ulteriori novità che saranno annunciate nelle prossime due settimane. Ecco un’anteprima dei titoli in arrivo, accompagnati dai trailer ove disponibili.

Netflix: i film e le serie tv che potrai guardare a breve sulla piattaforma

Film:

Orion e il Buio: Giunto per il 2 febbraio 2024, il film racconta la storia di Orion, un timido studente delle scuole elementari con una serie di fobie, tra cui il terrore del buio. La trama segue il suo viaggio insieme all’incarnazione della sua paura più grande, in un’avventura intorno al mondo per superare le sue ansie adolescenziali. Players: Uscita il 14 febbraio 2024, questa commedia romantica segue le vicende della giornalista sportiva newyorkese Mack e del suo migliore amico Adam. Quando Mack si innamora della sua “ultima vittima”, inizia a riconsiderare il suo approccio alla vita e all’amore. Il film è diretto da Trish Sie e vanta nel cast Gina Rodriguez, Damon Wayans Jr., Tom Ellis, Joel Courtney, Augustus Prew, Liza Koshy, Ego Nwodim e Marin Hinkle. Mea Culpa: In uscita il 23 febbraio 2024, questo thriller segue un’avvocata di difesa, Mea Harper, interpretata da Kelly Rowland, che si trova coinvolta sentimentalmente e professionalmente con un artista accusato di omicidio.

Serie TV: