Philips OneBlade Pro 360 non è un semplice rasoio elettrico, ma un prodotto versatile che può adempiere a più compiti nello stesso momento, senza andare a richiedere all’utente finale un esborso così tanto elevato.

Il prodotto viene commercializzato con una serie di interessanti accessori atti ad incrementarne la versatilità: in confezione si può trovare il kit body, utile ad esempio per rasare appunto il corpo, una custodia da viaggio (per proteggerlo da ogni tipo di urto, una lama a 360 gradi (con 14 impostazioni di lunghezza), e due lame standard.

Philips OneBlade Pro 360: un prezzo ridicolo su Amazon

Con Philips OneBlade Pro 360 non si scherza in termini di prestazioni, ma nemmeno sul prezzo finale di vendita, poiché gli utenti possono acquistarlo con il pagamento di soli 79,80 euro, approfittando così di una importante riduzione del 27% sul prezzo consigliato di 109,99 euro.

Coloro che sceglieranno di comprarlo, ricordando ancora una volta che parliamo della variante QP6651/30, si troveranno tra le mani un prodotto con batteria inclusa, il che ne permette facilmente l’utilizzo in mobilità (è presente anche una comoda base di ricarica), che sfrutta appunto la tecnologia OneBlade. La lama ha dei movimenti estremamente rapidi, ben 12’000 al minuto, risultando decisamente più efficace sui peli più lunghi; è oltretutto presente il sistema di protezione, che è costituito da un rivestimento scorrevole, per riuscire a rendere la rasatura ancora più confortevole per tutti. Ciò che lo rende speciale è sicuramente la lama a 360 gradi, capace di flettersi in più direzioni per essere sempre correttamente a contatto con la pelle.