Kena Mobile, promo da 5 EURO al mese con 100 GIGA

Quando un gestore come Kena Mobile sceglie di portare avanti una determinata offerta per lungo tempo, c’è un motivo. L’ultima soluzione, quella che tutti possono trovare in alto nel sito ufficiale, è stata bersagliata di adesioni ed è per questo che il gestore virtuale ha scelto di protrarla nel tempo. Con tutte le occasioni che mette a disposizione, l’offerta da 100 giga risulta ancora disponibile allo stesso prezzo e con le solite opzioni.

Al suo interno gli utenti possono trovare tutto ciò che serve, comprese alcune opportunità vantaggiose che altri gestori non offrono. Più in particolare, oltre a minuti, messaggi e giga, ci sono dei costi che si possono risparmiare, cosa che non accadrebbe presso altre realtà. Kena Mobile dunque, basandosi su queste opportunità, riesce ancora una volta a dominare.

Kena Mobile, la promo migliore costa 5,99 €

All’interno della sua offerta, si possono trovare minuti senza limiti per telefonare chiunque, 200 SMS da inviare a tutti e 100 giga in 4G per la navigazione web. Quello che stupisce come sempre è il prezzo mensile che equivale a soli 5,99 € per sempre, senza cambiamenti che possano sabotare i piani degli utenti.

Nessun problema per quanto riguarda il costo di attivazione: sarà gratuito esattamente come la scheda Sim e la sua consegna. Inoltre tutti coloro che sceglieranno questa promo mobile, potranno avere anche 50 giga ogni mese in più. Basterà sottoscrivere il servizio di ricarica automatica.

Per quanto concerne poi gli utenti che possono sottoscrivere questa soluzione mobile, il tutto è ristretto ad alcuni gestori. Solo chi proviene da altri gestori virtuali o da Iliad può infatti beneficiarne.