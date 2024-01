Una nuova analisi condotta dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) mette in luce l’impatto significativo che l’intelligenza artificiale (IA) potrebbe avere sul mercato lavorativo globale. Il rapporto, intitolato “Gen-AI: Artificial Intelligence and the Future of Work”, firmato da esperti come Mauro Cazzaniga e Florence Jaumotte, indica che quasi il 40% delle occupazioni mondiali è esposto all’influenza dell’IA.

Il documento del FMI riconosce che, se da un lato l’IA potrebbe portare alla sostituzione completa di alcune posizioni lavorative, dall’altro potrebbe anche agire come assistente o integrazione, semplificando le attività lavorative umane. In particolare, ruoli amministrativi e telemarketing sono identificati come “altamente esposti” all’IA, con una maggiore probabilità di sostituzione nelle economie più avanzate.

Un’Analisi del FMI rivela le vulnerabilità e le opportunità nel mondo del lavoro con l’avanzare dell’intelligenza artificiale

Il rapporto sottolinea anche che l’intelligenza artificiale non è solo una minaccia, ma può anche rappresentare un’opportunità per ridurre la complessità del lavoro, aumentando l’efficienza e aprendo nuove prospettive occupazionali. Infatti, il grafico allegato al suddetto rapporto fornisce una panoramica delle percentuali di esposizione calcolate dal FMI per ciascuna categoria lavorativa, evidenziando la diversità di impatto nelle varie professioni.

La comunità globale dovrà sicuramente affrontare sfide significative nell’adattamento a questo cambiamento tecnologico. Cercando, in qualche modo, di sviluppare politiche e programmi formativi che preparino i lavoratori per le nuove esigenze del mercato. Insomma, l’analisi del FMI richiama l’attenzione sul delicato equilibrio tra sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale e garantire una transizione equa e sostenibile per il mondo del lavoro. Un obiettivo sicuramente arduo, ma non impossibile.