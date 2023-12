Il bollitore elettrico è un accessorio da cucina fondamentale in questa stagione, momento ideale nel corso della quale l’utente medio si prepara innumerevoli tisane e tè, per accompagnare le fredde giornate autunnali/invernali. Perché allora non puntare direttamente su un top di gamma, come potrebbe essere il bollitore elettrico di casa Philips?.

Questi è realizzato in metallo, ha un design molto elegante dalla forma caratteristica dei prodotti di questo tipo, con un manico in plastica che permette di isolare il calore (e di non scottare in fase di utilizzo). L’accensione e lo spegnimento è possibile con la piccola levetta in plastica presente alla base del dispositivo, campeggia invece la scritta Philips su un lato, a ricordare la sua provenienza.

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

Bollitore elettrico Philips, che prezzo basso su Amazon

Il modello in questione, per la precisione, è l’HD9350/90, il suo prezzo consigliato al pubblico sarebbe di 49 euro, ma grazie ad Amazon gli utenti possono a tutti gli effetti approfittare di una riduzione di circa 17 euro, per arrivare a spendere in finale solo 32,99 euro (-34%).

Compralo su Amazon

La capacità del prodotto è di 1,7 litri, presenta il coperchio a molla per facilitare l’apertura, e l’erogatore traforato, ciò sta a significare che idealmente sarebbe possibile effettuare una infusione direttamente all’interno del bollitore, evitando che fuoriescano spezie o aromi durante il versamento. La resistenza è piatta, il filtro a micro-trama, mentre la tecnologia di controllo Strix viene direttamente accompagnata dalla spia luminosa che permette di comprendere appieno il funzionamento del singolo prodotto.

L’offerta è valida per poco tempo, se volete acquistarlo dovete collegarvi quanto prima al link inserito nel banner sovrastante.