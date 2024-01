Da ormai alcuni mesi, la citta di New York e’ infestata da una specie invasiva volante, solo che non si tratta di animali ma di droni della polizia. Dopo aver ricevuto l’autorizzazione federale, il dipartimento di polizia Newyorkese ha dato il via libera all‘uso di droni come ausilio alle indagini e alla sicurezza della citta.

Matthew Whiting, vicesceriffo del dipartimento, afferma che i droni offrono una visione mai vista prima, un lato in cui vedere i crimini e gli incidenti dall’alto. “Ci consente di fornire quel quadro generale e vedere le cose su un piano piatto, invece di cercare di vederle semplicemente di fronte a noi. Proprio lo scorso fine settimana, il vicesceriffo afferma che un drone ha aiutato la polizia a catturare un sospetto ladro.

Nella contea di Monroe, i droni vengono utilizzati per varie attività di polizia. Come: ricerca di persone scomparse, assistenza ai vigili del fuoco, monitoraggio dei sospetti, documentazione di scene del crimine più grandi e altro ancora.

A seconda del drone, le caratteristiche includono:

telecamere con grandangolo ,

, zoom

registrazione

telecamera termica .

. Possono vedere attraverso il fumo e il vapore

e il vapore hanno capacità a infrarossi

possono consegnare articoli di emergenza durante situazioni urgenti e pericolose.

I problemi della privacy dei droni:

Nei mesi tra luglio e settembre, il numero di voli dei droni e’ triplicato, effettuando ben 211 voli. Le preoccupazione degli abitanti sono aumentate considerevolmente, chiedendo maggiori chiarimenti e scopi di ogni volo. Ci sono report in cui i droni stavano sorvegliando proteste pubbliche, manifestazioni e addirittura cortili e giardini di case durante feste rumorose. Per Daniel Schwartz, stratega senior in materia di privacy e tecnologia per la New York Civil Liberties Union, bisogna avere una conversazione tra la popolazione e polizia su dove i droni sono autorizzati a circolare.

La capacita e l’autonomia di un drone rende l’invasione della privacy delle persone estremamente semplice. In conclusione, una maggiore sicurezza e’ sempre associata ad una minore privacy e bisogna cercare il compromesso per equilibrare le due cose.