Sicuramente il servizio di cloud storage di Google, Google drive è il massimo esponente in termini di semplicità di utilizzo e funzionalità dell’ecosistema, vi si può accedere creando un semplice account gmail ed è completamente gratuito, ma se vi dicessimo che esistono alternative gratuite altrettanto valide?.

Nel caso non vogliate usufruire del servizio Google Drive vi proponiamo qualche alternativa altrettanto valida per il vostro cloud storage.

Le alternative a Google Drive: Dropbox

L’alternativa più gettonata è sicuramente Dropbox, che propone anche un’abbonamento a €9.99 permette di accedere a tutti i servizi premium annessi e a ben 5TB di storage.

pCloud

Una delle alternative migliori per pc è sicuramente pCloud che offre uno spazio di storage fino a 10 TB, compatibile con Mac, Linux e Windows e di cui esiste la versione per smartphone Android e Ios.

Per tutti i possessori di dispositivi Apple va menzionato iCloud che, con un’abbonamento di solo un’euro permette di avere ben 2TB di storage su iPhone, iPad e Mac.

Da tenere in mente la presenza di altre alternative a google drive come Sync o OneDrive. Quest’ultimo rappresenta forse la migliore soluzione su cui fare affidamento, nel momento in cui non si volessero utilizzare i precedenti servizi, grazie proprio alla sua piena versatilità, e la compatibilità con la maggior parte dei sistemi operativi o dispositivi di vario genere. L’accesso è completamente gratuito ed aperto ad ogni singolo consumatore, anche se è da segnalare una variante Premium con l’aggiunta di funzioni che altrimenti non sarebbero fruibili senza investire nemmeno un centesimo.