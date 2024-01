Truffa Sim Swap, i vostri dati personali sono in serio pericolo ora

La Sim Swap, una forma di frode informatica sempre più diffusa, rappresenta un serio pericolo per la sicurezza degli smartphone e dei dati sensibili degli utenti. Questa truffa prevede la sostituzione della scheda SIM del cellulare, permettendo agli hacker di accedere ai dati personali della vittima, inclusi password, email, conti bancari, account cloud e social network, oltre a wallet digitali.

Truffa Sim Swap: come difendersi?

Il processo di Sim Swap si basa sull’intercettazione dell’identità digitale dell’utente, rappresentata dal numero di telefono e dal profilo associato alla SIM. Gli hacker, inserendosi in questa frattura digitale, riescono a ricollegare la SIM a una nuova identità, acquisendo così l’accesso alle informazioni riservate. Questo tipo di attacco sta diventando talmente grave che anche l’FBI negli Stati Uniti ha iniziato ad intervenire.

I segnali di un possibile Sim Swap includono difficoltà di connessione alla rete, impossibilità di effettuare chiamate o inviare SMS. In questi casi, è consigliabile riavviare il dispositivo e contattare il servizio clienti dell’operatore telefonico per verificare eventuali scambi di SIM.

I metodi utilizzati per effettuare il Sim Swap variano. Una pratica comune è il social engineering, dove il truffatore inganna l’operatore telefonico fingendosi il proprietario della SIM e richiedendo l’emissione di una nuova scheda. In altri casi, gli operatori stessi potrebbero essere complici del truffatore. Altre tecniche includono l’ottenimento di una SIM senza mostrare un documento di identità, soprattutto in situazioni come la dichiarazione di smarrimento della scheda.

Per difendersi dal Sim Swap, è consigliabile evitare di usare il proprio numero di telefono per l’autenticazione a due fattori sui social network, preferendo la conferma via email e l’uso di app di autenticazione come Authy o Google Authenticator. È inoltre utile proteggere l’accesso alla propria casella di posta elettronica con autenticazione a due fattori basata su app. Sistemi hardware di autenticazione come YubiKey e Google Titan Security Keys offrono livelli di sicurezza ancora più elevati, applicando standard di protezione superiori.