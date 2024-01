Dal 12 gennaio, l’offerta Iliad Flash 180 ha lasciato il palcoscenico delle promozioni, segnando la fine di un’iniziativa lanciata il 28 dicembre 2023 per incentivare il cambio operatore in vista del nuovo anno. Tuttavia, la società francese ha prontamente introdotto una nuova proposta, il piano Giga 150, che offre un pacchetto mobile generoso, seppur con alcune modifiche rispetto alla precedente offerta. Analizzeremo ora i dettagli di questo nuovo piano che è già in vigore.

Chiamate illimitate e dati generosi con Giga 150

Il piano Iliad Giga 150, seguendo la tendenza del settore delle telecomunicazioni, include chiamate illimitate su territorio nazionale e verso alcune destinazioni internazionali. In particolare, offre minuti illimitati per telefonia fissa in 60 destinazioni internazionali, tra cui Germania, Francia, Spagna, Regno Unito e molti altri. Per alcune nazioni, come gli Stati Uniti, l’Alaska, il Canada e le Hawaii, i minuti illimitati valgono sia per le chiamate fisse che mobili. Sono anche inclusi minuti e messaggi illimitati, oltre a 11 GB di dati in roaming in vari paesi europei.

La caratteristica principale di questo piano è l’ampia quantità di dati a disposizione: 150 GB supportati dalle tecnologie 4G, 4G+ e 5G. Oltre tale soglia, con consenso esplicito, è possibile continuare a navigare al costo di 0,90€ per ogni 100 MB.

Nell’offerta sono compresi anche servizi aggiuntivi come Mi Richiamo, Hotspot, Controllo Credito Residuo, Segreteria Telefonica e Portabilità del Numero. Il costo mensile dell’offerta è di €9,99, con un costo di attivazione di €9,99 per l’emissione e l’invio della SIM. Il canone mensile del primo mese è pagato anticipatamente insieme al costo della SIM, portando il totale iniziale a €19,98 e successivamente €9,99 al mese.

Una risorsa senza confini alla portata di tutti

Per sottoscrivere l’offerta, i nuovi clienti possono farlo direttamente dal sito web di Iliad, con la possibilità di attivare la portabilità del numero senza costi aggiuntivi se provenienti da un altro operatore. La distribuzione avviene attraverso vari canali, inclusi gli Iliad Store, gli Iliad Corner nei supermercati e negozi aderenti, così come i negozi di telefonia multimarca che aderiscono all’ecosistema Iliad Space. La SIM può essere spedita a casa o acquistata fisicamente presso negozi aderenti al circuito Iliad Express.

I clienti Iliad esistenti che desiderano cambiare l’offerta possono farlo direttamente online attraverso la propria pagina personale. La nuova offerta si attiverà alla data più vicina di rinnovo automatico dell’offerta in corso.

Un aspetto discutibile è il costo di attivazione di €9,99 per l’eSIM, una scelta che potrebbe destare perplessità considerando che il costo di attivazione per il gestore è presumibilmente molto basso. Per i clienti Iliad che pagano un canone mensile di almeno €9,99, l’attivazione della eSIM o il passaggio da SIM a eSIM è gratuito.

Iliad unisce fibra e mobile con un prezzo straordinario

Chi attiva il piano Giga 150 ha diritto a uno sconto di €5 al mese sul canone di abbonamento Internet di casa tramite Iliadbox Wi-Fi 6, riducendo il costo complessivo a €29,98 mensili per l’offerta combinata Fibra + Mobile. Questo sconto crea un incentivo ulteriore per i clienti Iliad a consolidare i loro servizi con l’operatore.

L’introduzione del piano Giga 150 conferma la strategia dinamica di Iliad nel mercato delle telecomunicazioni, cercando di offrire un pacchetto competitivo e incentivando l’integrazione dei servizi. La flessibilità nelle opzioni di sottoscrizione e l’inclusione di vantaggi aggiuntivi riflettono l’impegno dell’azienda nell’adattarsi alle esigenze dei clienti e rimanere rilevante in un settore in continua evoluzione.