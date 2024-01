Il CES 2024 di Las Vegas è stato teatro di un’incredibile svolta nel settore automobilistico grazie alla presentazione della Hyundai. L’azienda coreana ha svelato un motore a idrogeno che promette di rivoluzionare non solo il modo in cui alimentiamo i veicoli, ma anche la nostra intera gamma di dispositivi. Addio alla benzina ed elettrico, il futuro sembra affidarsi all’idrogeno pulito.

Il presidente e CEO della Hyundai, Jay Chang, ha dichiarato che la scelta di abbracciare l’idrogeno come fonte di energia è guidata dalla necessità di adottare alternative sostenibili ed ecologiche. L’obiettivo dichiarato è quello di utilizzare l’idrogeno pulito per alimentare qualsiasi cosa, da veicoli a dispositivi di ogni genere. Una mossa che potrebbe non solo trasformare il modo in cui ci spostiamo, ma anche contrastare in modo significativo i cambiamenti climatici in corso.

Addio benzina ed elettrico, Hyundai presenta un motore innovativo al CES 2024

La Hyundai sembra orientata a concentrare le sue energie su tutto ciò che riguarda l’idrogeno, dalla produzione al trasporto, dallo stoccaggio all’utilizzo. Questa strategia potrebbe rivelarsi una buona notizia per gli ambientalisti, poiché il settore dei trasporti è da tempo una minaccia per la salute del pianeta. In più, con l’evoluzione di HTWO, il brand dedicato all’idrogeno della Hyundai, l’azienda abbraccia completamente la catena produttiva e commerciale di questa risorsa.

Il software-defined Everything (SDx) utilizzato dalla Hyundai punta a rivoluzionare non solo i veicoli, ma anche gli ecosistemi di mobilità e le flotte, trasformandoli in beni di valore. Attraverso l’intelligenza artificiale, si mira a creare i Software Defined Vehicles (SDV) e a sviluppare un concetto di “Cloud Transportation“. In questo scenario, dispositivi AI-defined, software e mobilità si uniscono per creare un ecosistema di mobilità adatto a un trasporto più accessibile a tutti.

Il motore a idrogeno presentato dalla Hyundai al CES 2024 si configura così non solo come una svolta nel campo automobilistico, ma come una pietra miliare per un futuro più sostenibile e versatile.