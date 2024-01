Iliad, nuova offerta da 150 GIGA al mese con una super SORPRESA

Torna ancora una volta l’offerta migliore di Iliad, torna la Giga 150. Il prezzo rispetto all’ultima volta è rimasto invariato, così come i contenuti e la voglia degli utenti di sottoscriverla.

Iliad, torna ufficialmente la Giga 150: l’offerta costa solo 9,99 € al mese

Una delle offerte migliori che si potevano trovare in questo periodo è sicuramente quella di Iliad. Il famoso gestore che domina in Italia ormai da qualche anno a questa parte ha ripristinato una delle sue migliori soluzioni in assoluto, ovvero la Giga 150.

Al suo interno è possibile trovare tutto quello che serve tra minuti, messaggi e giga per navigare sul web, peraltro ad un prezzo di soli 9,99 € al mese per sempre. Ci sono minuti senza limiti verso tutti con messaggi senza limiti verso tutti e 150 giga in 5G.

Bisogna precisare che il 5G come sempre è disponibile gratuitamente e senza costi aggiuntivi per il futuro. Questo dunque mette gli utenti di Iliad in netto vantaggio rispetto agli utenti che scelgono altri gestori, costretti a pagare questo servizio con qualche euro in più mensilmente.

Ovviamente è necessario ricordare che si deve essere in possesso di uno smartphone compatibile con il 5G per averlo a disposizione. La stessa cosa vale per le zone delle quali si andrà ad utilizzare la propria rete: se non ci sarà il 5G, ovviamente non se ne potrà beneficiare.

Oltre a questo ricordiamo anche che con un’offerta del genere, visto il suo costo di 9,99 € al mese, si può accedere liberamente all’offerta in fibra ottica in sconto. È infatti in questo modo che gli utenti possono avere uno sconto di ben 5 € mensili.