Il mondo della tecnologia è sempre in continua evoluzione, sorprendendo gli appassionati con nuove innovazioni e dispositivi rivoluzionari. Un esempio recente di questa dinamica è il Rabbit R1, un prodotto che ha attirato l’attenzione degli utenti non solo per le sue caratteristiche uniche, ma anche per la possibilità insolita di far girare “Quake“.

Il Rabbit R1 ha colpito l’immaginazione degli appassionati, offrendo una caratteristica che è diventata quasi un’icona del mondo tecnologico contemporaneo: una rotella analogica. Questo dettaglio ha catturato l’interesse dei nostalgici, portando alla mente gli anni in cui i controlli fisici erano più tangibili e offrivano un’esperienza di gioco diversa. La reazione della community è stata variegata, con alcuni entusiasti del ritorno di elementi retro e altri più scettici riguardo all’utilità pratica di tale design in un dispositivo mobile moderno.

Le rassicurazioni riguardanti Rabbit R1

Il CEO e fondatore di Rabbit Inc., Jesse Lyu, ha annunciato su X che questa idea non è solo un’ipotesi o un desiderio, ma una realtà concreta. Inoltre, ha anche condiviso un’immagine creata da un utente che mostrava il gioco in azione sul dispositivo, suscitando reazioni entusiastiche da parte della community. Questa vicenda ha rafforzato l’immagine del Rabbit R1 come un dispositivo non solo unico nel suo genere ma anche capace di prestazioni notevoli.

La possibilità di portare un titolo storico su dispositivi apparentemente improbabili, sembra alimentare la creatività della community, trasformando ciò che potrebbe sembrare una semplice funzionalità in una piattaforma per esperimenti ludici unici. Infatti, la connessione tra Quake e dispositivi sembra essere diventata una sorta di meme nel mondo del web. Alcuni video in circolazione già nel 2022 mostrano il gioco in esecuzione su un Apple Watch.

Il successo del Rabbit R1 non si limita solo alle sue capacità di esecuzione di giochi storici, ma si estende anche alle vendite. Il terzo lotto di 10.000 unità è stato annunciato come esaurito. Motivo per cui la startup rabbit inc. ha prontamente aperto i preorder per il quarto lotto. Questa crescente domanda ha portato ad una nuova stima di consegna che sposterà il termine a giugno-luglio 2024. Un dato che contrasta con le iniziali aspettative più caute della startup. Infatti, quest’ultima nel dichiarare il sold out del primo lotto, aveva ammesso di non aver previsto un così grande successo iniziale sul mercato.