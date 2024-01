Android, i REGALI di gennaio: app e giochi a pagamento ora GRATIS

Non serve utilizzare dei trucchi molto spesso pericolosi per ritrovarsi ad avere offerte straordinarie per quel che concerne il mondo Android. Gli utenti che conoscono bene le caratteristiche di questo sistema operativo, sanno che la versatilità è uno dei suoi punti a favore.

Il robottino verde è cresciuto pian piano nel tempo mettendo a disposizione del suo pubblico sempre più soluzioni, come ad esempio quelle disponibili nel Play Store di Google. Il famoso market dedicato a giochi ed applicazioni è diventato tale proprio grazie ai miglioramenti che sono stati apportati dal colosso. Sempre più giochi e sempre più applicazioni sono arrivati a far parte di questo ecosistema, mettendogli utenti in posizione di vantaggio rispetto a tutti gli altri che utilizzano sistemi operativi differenti.

Oggi, per tutti gli amanti dei titoli disponibili sul Play Store, c’è una grande offerta. Come accade ormai con cadenza settimanale, gli utenti possono avere a disposizione dei titoli a pagamento da scaricare gratis. Ovviamente tutto ciò avrà una validità di qualche giorno, per cui fare presto potrebbe essere la scelta giusta. Tutto ciò che potrete scaricare oggi gratis, lo sarà per sempre, anche se cancellerete il titolo una volta scaricato.

Android, sul Play Store di Google proprio oggi ci sono dei titoli a pagamento da scaricare gratis

Chi stava cercando dei titoli a pagamento da scaricare gratis direttamente dal Play Store di Google, oggi è stato accontentato. Direttamente sul celebre market infatti ci sono dei giochi e delle applicazioni che hanno un prezzo ma che oggi non lo hanno più.

Come potete vedere qui in basso, c’è una lista ben precisa con diversi titoli, tutti davvero interessanti e soprattutto oggetto di tanti download nelle ultime ore: