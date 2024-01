Il mondo della telefonia vede ogni giorno incalzare la competizione tra tutti gli operatori telefonici che cercano di conquistarsi grandi fette del mercato tramite promozioni sempre più accattivanti e ricche di minuti, SMS e Giga, l’obbiettivo è ovviamente quello di accaparrarsi quanti più clienti possibili rubandoli alle volte anche agli operatori con offerte speciali per la portabilità.

Iliad ovviamente partecipa a pieno regime a questa gara, recentemente aveva lanciato la sua promo Flash 180 per le festività natalizie che garantiva 180Gb di traffico in 4G e 5G, quest’ultima è però terminata e ha lasciato posto ad un grande ritorno, parliamo della promozione Giga 150.

Giga 150 di Iliad

Da oggi, quindi, torna attiva l’offerta Giga 150, quest’ultima offre per sempre 150Gb di dati con incluso 4G e 5G con 11Gb di dati roaming ad un prezzo di 9,99 euro al mese, vediamo i dettagli:

minuti illimitati

SMS illimitati

150 GIGA anche sotto copertura 5G

9,99 euro/mese

attivazione 9,99 euro

nessun vincolo

11 GIGA in roaming zero

tutti i servizi sono inclusi, nessun costo nascosto

L’offerta in questione è disponibile letteralmente per tutti, per i nuovi clienti che vogliono attivare un nuovo numero Iliad, per coloro che arrivano da altro operatore o per coloro che desiderano aumentare i giga a disposizione, dunque passano da un’offerta con meno giga a Iliad Giga 150.

Ricordiamo inoltre che è scattata la nuova normativa per i dati in roaming di conseguenza ora questi ultimi salgono a 11Gb inclusi e gratuiti grazie al roaming zero in UE, se siete interessati correte ad attivare la nuova promo tornata tra noi.