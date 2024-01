CoopVoce è FOLLE, la EXTRA 300 è la nuova offerte che batte Iliad

Per un gestore mobile è importantissimo proporre delle offerte che siano piene di contenuti ma che abbiano anche dei prezzi all’altezza della situazione. Tra tutti i provider disponibili sul mercato italiano, ce ne sono solo alcuni che beneficiano di un grande pubblico, e tra questi c’è CoopVoce. Il famoso gestore virtuale ha saputo anche questa volta come fare per mettere in difficoltà la concorrenza, lanciando la sua soluzione migliore.

In realtà le offerte in questione sono diverse e riguardano soluzioni piene di contenuti, intesi come minuti, messaggi e giga per Internet. Ad oggi però sarà difficile trovare qualcosa di meglio dell’ultima promo presentata, anche perché i prezzi sono estremamente bassi. La nuova EXTRA 300 avrà vita lunga: gli utenti potranno sottoscriverla fino al 31 gennaio. Oltre a questo bisogna ricordare anche che la qualità di CoopVoce non è assolutamente uguale a quella degli altri, essendo il provider virtuale appoggiato da TIM.

CoopVoce, arriva ufficialmente la nuova EXTRA 300 con tutto incluso

Nella nuova offerta di questo gestore virtuale c’è tutto quello che serve per sbancare ancora una volta. CoopVoce ha infatti trovato il giusto mix di contenuti. La EXTRA 300 consente a tutti di avere il meglio tra minuti, messaggi e giga ogni mese.

Basta sottoscriverla con un prezzo totale di 9,90 € mensili per portare a casa minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 300 giga in 4G. Non c’è alcun costo di attivazione da pagare siccome sarà gratuito, ma bisogna fare presto: durerà solo fino al prossimo 31 gennaio 2024. Potete trovare tutte le notizie sul sito.