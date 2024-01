Ormai in tutto il mondo sta spopolando e si sta usando l’intelligenza artificiale in qualsiasi cosa che riguardi l’informatica. Siamo passati dalla prima ChatGPT fino a integrarla con gli assistenti vocali delle macchine, notizia sicuramente molto interessante per Volkswagen.

Finalmente infatti la grande casa automobilistica tedesca Volkswagen ha finalmente reso possibile l’uso di IDA configurata con ChatGPT grazie a Cerence Chat Pro. Così facendo diventare realtà i sogni.

Volkswagen, quali sono i dettagli?

Finalmente dopo il grande boom dell’intelligenza artificiale, essa arriva anche nel mondo delle vetture automobilistiche. Volkswagen ha inserito il nuovo assistente con l’intelligenza artificiale nei principali modelli dal marchio: ID7, ID4 , ID5, ID3 ovvero la nuova Tiguan e le Passat e Golf. Si sono fatti parecchi miglioramenti sulla nuova Tiguan. Infatti presenta un abitacolo particolarmente comodo, adornato con una plancia tecnologica al posto di un normale cruscotto di una automobile grazie alle innovazioni di Volkswagen.

Attraverso Cerence Chat Pro finalmente IDA assimilerà ChatGPT garantendo un sistema di chat abbastanza avanzato. Grazie a questo si potranno svolgere dei discorsi con l’assistente vocale della macchina che prenderà in input i dati passati vocalmente, li elaborerà attraverso l’intelligenza artificiale e manderà in output dei dati gestititi da IDA in base alla macchina in movimento.

Ormai si sono semplificati tutti i processi per Volkswagen. Infatti per attivare il tutto non serviranno nessun tipo di account o altro, servirà solamente attivare l’assistente vocale attraverso la sua frase chiave e chiedere tutto quello che si vuole. Normalmente tutto questo poi verrà con il tempo aggiornato e migliorato. Portando così l’assistente vocale ad avere più funzionalità e ad essere più vicino ad una mente umana.

Molto importante è il reparto di sicurezza e privacy. Per quanto riguarda questa nuova funzione subordinata aggiunta in più ai nuovi modelli di vetture targate Volkswagen, l’intelligenza artificiale di OpenAI non avrà il permesso di accedere ad alcun dato del veicolo e personale. Permettendo così ai vostri dati di rimanere nell’oscurità.