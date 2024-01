Ecco uno stratagemma da aggiungere alla vostra “arsenale” di sicurezza. Si tratta di un sistema che non solo blocca il ladro, ma gli scatta anche un selfie e invia la posizione del telefono a un contatto fidato tramite un normale SMS. Insomma, una sorta di trappola hi-tech che potrebbe far pensare due volte a chiunque cerchi di impossessarsi del vostro prezioso device.

Doppia automazione antifurto

Per implementare questo geniale piano di difesa, vi basterà utilizzare l’app “Comandi Rapidi” sul vostro iPhone e seguire questi passaggi. Prima di tutto, dovete creare un’automazione che si attivi quando ricevete un messaggio contenente una parola chiave specifica, come ad esempio “LADRO”. Una volta configurata questa condizione, potete definire una serie di azioni da eseguire in caso di “allarme“.

La prima di queste azioni di sicurezza è scattare una foto con la fotocamera anteriore del vostro iPhone, senza che il malintenzionato si accorga. Poi, inviate questa foto al vostro contatto fidato attraverso un SMS. Ma non è finita qui. Per rendere la trappola ancora più efficace, il vostro iPhone acquisirà anche la posizione GPS attuale e la invierà al medesimo contatto fidato.

Ma c’è di più! Per dare un tocco di “drammaticità” alla situazione, potete registrare un messaggio vocale minaccioso attraverso l’app “Memo Vocali“. Qualcosa del genere: “Il tuo tentativo di sottrarre questo iPhone è stato vanificato; il dispositivo ha appena catturato un selfie e condiviso la sua posizione con un contatto affidabile.” Ovviamente, questo messaggio sarà riprodotto automaticamente ogni volta che si attiva la trappola.

Sicurezza amplificata e buonsenso

Insomma, un sistema completo che non solo protegge il vostro telefono, ma mette anche in scena un piccolo “dramma” per scoraggiare il ladro. Questo genere di automazioni possono essere ripetute ogni volta che ricevete un SMS contenente la parola chiave prestabilita. E se avete già implementato il sistema per impedire la modalità aereo, avrete davvero un set completo di difese attive con la semplice pressione di un tasto.

Questa storia ci fa riflettere sulla crescente importanza di proteggere i nostri dispositivi, e come la tecnologia possa offrire soluzioni creative per garantire la nostra sicurezza personale. Ma non dimentichiamoci di educare gli utenti sull’importanza di adottare misure di sicurezza e di essere consapevoli delle potenziali minacce digitali. Alla fine, una combinazione di tecnologia avanzata e buonsenso può davvero fare la differenza nella protezione dei nostri beni più preziosi.