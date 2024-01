TIM offre le POWER, con 150 GIGA distrugge Iliad e Vodafone

Dopo aver visto gli altri gestori fare del loro meglio per mettere in difficoltà la concorrenza, anche TIM ha deciso di proporsi. Far tornare sui loro passi i vecchi clienti e tanti nuovi utenti di altri provider sarà semplice visti i contenuti che ancora una volta si ritroverà a lanciare.

Giocando proprio su questi aspetti, il famoso gestore riuscirà anche questa volta a mettere in difficoltà tutti. Partendo proprio dalle nuove offerte, ecco che arrivano la Power Iron e la Power Supreme Web Easy, soluzioni straordinarie che costano poco.

TIM, ecco le promozioni migliori del momento: si chiamano Power Iron e Supreme Web Easy

L’obiettivo è quello di riempire le persone di giga, minuti e messaggi e con queste soluzioni ci si può riuscire senza problemi. La prima, che è la più nuova, fornisce ogni mese telefonate e messaggi illimitati verso tutti, con 100 giga in 4G per navigare in Internet. La seconda offerta è praticamente uguale ma per quanto riguarda i giga ce ne sono di più: ne sono infatti 150 in 4G. Se la prima costa solo 6,99 €, la seconda non si discosta più di tanto: il suo prezzo è di 7,99 €.

Bisogna chiarire anche a chi sono destinate queste due soluzioni, visto che non tutti gli utenti provenienti da ogni gestore potranno sceglierle. Più in particolare, ecco che chi arriva da Iliad o da un qualsiasi gestore virtuale potrà usufruirne.

Inoltre c’è un grande vantaggio, ovvero quello di poter beneficiare di un mese totalmente gratuito offerto da TIM. Il primo pagamento partirà quindi dal secondo mese in poi.