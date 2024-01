WhatsApp, scegli ora le TRE funzioni segrete e utilissime GRATIS

Continuano a far rumore le soluzioni esterne che si possono associare a WhatsApp e questo gli utenti lo sanno. A tal proposito la caccia sul web di queste applicazioni di terze parti è ripartita ancora una volta.

L’obiettivo è quello di scaricarle tutte e tre per avere tra le mani tutto ciò che serve per evitare determinate situazioni o per propiziarne delle altre. In basso potete trovare le informazioni sul loro funzionamento e non dimenticate: sono gratuite e legali.

WhatsApp, con queste tre applicazioni esterne avrete diverse soluzioni in più

La prima applicazione che consigliamo a tutti di scaricare si chiama Whats Tracker e può consentire agli utenti di spiare il prossimo. Ovviamente non parliamo del contenuto delle conversazioni, ma solo dei movimenti in modo da capire quando quella determinata persona entra o esce da WhatsApp. Arriverà una notifica ogni volta che i numeri spiati sceglieranno di entrare a uscire.

L’altra applicazione che potrebbe tornare molto utile qualora si volesse aumentare il proprio livello di privacy si chiama Unseen. Proprio per evitare di essere visti, questa applicazione intercetta i messaggi in arrivo: potrete leggerli altrove senza aprire WhatsApp, restare quindi sempre offline e senza aggiornare l’ultimo accesso.

Infine c’è un’applicazione che in molti non conoscono, si chiama WAMR. Una volta scaricata questa piattaforma di terze parti, nessuno potrà nascondervi i messaggi cancellandoli prima che voi li leggiate. Con questa applicazione si potranno infatti recuperare, ma ricordate che dovrete averla installata prima che accada il misfatto.