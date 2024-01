Kena Mobile ha l'ASSO nella manica: 5 EURO per avere tanti giga

Il sovraffollamento di grandi gestori virtuali è ormai un dato di fatto. Tra questi, Kena Mobile sta provando a distinguersi in tutti i modi, soprattutto con le offerte lanciate nel 2023.

L’obiettivo adesso è continuare su quella linea, dopo aver subito diversi attacchi da parte di aziende rivali. A scompigliare il tutto ci hanno pensato alcuni provider in particolare che con le loro offerte a basso costo hanno praticamente monopolizzato il mercato negli ultimi due anni.

Per questo motivo ora Kena vuole reagire colpo su colpo, mostrando che anche le sue offerte possono essere convenienti. Sul sito ufficiale effettivamente c’è davvero tanto ben di Dio, a partire dalle offerte più costose a quelle che hanno prezzi veramente bassi.

Kena Mobile ha la promo regina: ci sono 100 giga e il prezzo è di 5,99 €

Ad oggi a tenere Kena Mobile in vita ci pensa una famosa offerta, ovvero quella che tutti conoscono con il nome di TOP 100 Giga. Al suo interno gli utenti possono trovare ogni giorno quello che gli serve, partendo dai minuti e finendo con i giga. Il prezzo mensile di 5,99 € per sempre, garantisce a tutti la possibilità di avere minuti senza limiti verso tutti e 200 SMS verso tutti. Il vero fiore all’occhiello però sta nella rete Internet, disponibile in 4G con ben 100 giga. Non esiste alcun costo di attivazione così come per la scheda Sim: sarà tutto gratis e l’unico costo che dovrete pagare sarà il primo mensile.

Ricordiamo inoltre che tutti gli utenti che sceglieranno di effettuare la ricarica automaticamente dal proprio conto, potranno avere 50 giga in più tutti i mesi.