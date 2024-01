Netflix: crescita esplosiva delle sottoscrizioni al piano pubblicitario

Amy Reinhard, responsabile del settore pubblicitario di Netflix, ha annunciato che la piattaforma di streaming sta registrando una notevole crescita nelle sottoscrizioni al piano basato sulla pubblicità. Nel corso del Variety Entertainment Summit al CES 2024, Reinhard ha rivelato che l’abbonamento pubblicitario di Netflix conta ora oltre 23 milioni di utenti attivi mensilmente in tutto il mondo.

Questo dato rappresenta un aumento significativo rispetto alle informazioni fornite poco più di due mesi fa, quando Netflix ha dichiarato che il livello con pubblicità aveva raggiunto i 15 milioni di utenti attivi a livello globale. A quel tempo, la piattaforma ha anche sottolineato che le sottoscrizioni al piano pubblicitario costituivano circa il 30% di tutti i nuovi abbonamenti nei 12 paesi in cui il servizio era disponibile. La Reinhard ha anche evidenziato l’entusiasmo per l’engagement degli utenti, con l’85% di coloro che dispongono del piano Netflix con pubblicità che trascorrono più di due ore al giorno sulla piattaforma. Questo indica un coinvolgimento significativo da parte degli utenti, un elemento chiave per il successo a lungo termine di qualsiasi servizio di streaming.

Abbonamento Pubblicitario Netflix

L’offerta con pubblicità di Netflix, al costo mensile di 5,49 euro, rappresenta un nuovo approccio della piattaforma di streaming, tradizionalmente con un modello basato sull’abbonamento senza pubblicità. Questa mossa potrebbe essere finalizzata a raggiungere un pubblico più ampio, offrendo una soluzione economica per coloro che sono disposti a sopportare brevi interruzioni pubblicitarie.

Attualmente, il piano offre la visione in Full HD su due dispositivi simultanei all’interno dello stesso nucleo domestico, insieme alla possibilità di scaricare contenuti su due dispositivi per la visione offline. La qualità della visione rimane elevata, mantenendo una buona esperienza per gli utenti. La prossima implementazione di spot pubblicitari fino a 60 secondi potrebbe rappresentare un cambiamento significativo nella strategia di Netflix. La nuova introduzione potrebbe essere vista come un modo per generare entrate pubblicitarie supplementari, contribuendo a coprire i costi associati all’offerta di un piano a tariffa più bassa.

La modalità “Binge” prevista per il primo trimestre del 2024 sembra essere una risposta alle esigenze degli spettatori che amano godersi più episodi di una serie consecutivamente. Questa modalità consentirà agli abbonati di vedere il quarto episodio di una serie senza interruzioni pubblicitarie dopo aver visualizzato tre episodi consecutivi con annunci pubblicitari. La crescita rapida delle sottoscrizioni al piano pubblicitario riflette la strategia di espansione di Netflix e la sua capacità di adattarsi alle dinamiche del mercato in continua evoluzione. Mentre la piattaforma si concentra sull’espansione delle sue attività, riconosce che c’è ancora molto lavoro da fare per mantenere e aumentare questo trend positivo. La Reinhard ha sottolineato che, nonostante l’espansione, l’obiettivo principale è garantire un impatto significativo e appagante per tutti i membri di Netflix.