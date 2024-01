A Novembre Apple aveva deciso di fare appello all’Unione Europea, precisamente contro il Digital Markets Act dell’UE, Apple afferma che la Commissione europea ha sbagliato dicendo che esiste un solo App Store, quando in realtà secondo l’azienda californiana ce ne sono cinque.

Prima però dobbiamo capire meglio di cosa si sta parlando, infatti Il Digital Markets Act è il tentativo dell’Unione Europea di aumentare la concorrenza, provando a ridurre il dominio delle principali aziende tecnologiche ed incentivare così quelle un po’ più piccole ad emergere. Con Apple nel mirino di diverse norme, l’azienda ha intrapreso molteplici azioni per cercare di ridurre l’impatto delle regole sulla sua attività, provando sempre a guadagnare terreno, cercando di far valere i propri diritti.

Come abbiamo già detto Apple ha presentato questo ricorso legale a novembre, sempre per colpa delle varie regole della UE non si è potuto mostrare subito il contenuto dell’appello, ed ecco perché i dettagli del deposito sono potuti essere resi pubblici solo in queste ultime ore.

Apple ha deciso di fare appello all’Unione Europea, a cosa punta l’azienda americana?

Secondo Apple la Commissione ha commesso degli “errori materiali”. Come riporta Reuters, questi errori includono la conclusione “che i cinque App Store del richiedente costituiscono un unico servizio di piattaforma principale”. Come afferma l’azienda i cinque negozi Apple coprono iPhone, iPad, Mac, Apple TV e Apple Watch, perché ognuno di questi serve una determinata piattaforma e dispositivo. Ed ecco spiegato il perché Apple nel suo ricorso non parla di un solo store, ma di cinque store.

Secondo il DMA, Apple sarebbe obbligata a consentire agli sviluppatori di aprire app store terzi sui dispositivi dell’azienda. Apple ovviamente sta insistendo sul fatto che ogni App Store sia separato, perché gli darebbe una maggiore possibilità di ridurre il numero di utenti per ciascuno store e quindi di escluderli singolarmente dal DMA. La norma che colpevolizza Apple, infatti, punisce soltanto quelle piattaforme che hanno un numero considerevole di utenti.

Apple ha deciso di fare appello all’Unione Europea, quindi adesso vedremo se il Tribunale europeo darà davvero ragione ai californiani sul fatto che i vari App Store debbano essere valutati singolarmente.