WindTre, la nuova promo che ti permette di prenotare in anteprima il Samsung Galaxy S24

Il Samsung Galaxy S24, al centro di numerose indiscrezioni e leak nelle ultime settimane, è stato finalmente svelato in tutti i suoi dettagli, incluso il design, le specifiche tecniche, i prezzi previsti e la data ufficiale di presentazione. Quest’ultima è fissata per il 17 gennaio, durante l’evento annuale Galaxy Unpacked 2024, che quest’anno si terrà a San Jose, in California.

WindTre: le specifiche tecniche

Nel contesto di questo lancio, WINDTRE ha introdotto una promozione esclusiva che permette ai clienti di prenotare il nuovo Samsung Galaxy S24 e, contemporaneamente, usufruire di Giga illimitati per alcuni mesi, oltre a beneficiare di promozioni aggiuntive nei punti vendita dell’operatore. Questa offerta segue il successo di iniziative simili messe in atto lo scorso anno.

La promozione Full 5G S24 Edition di WINDTRE offre la possibilità di prenotare uno dei modelli della serie Samsung Galaxy S24, inclusi S24, S24+ e S24 Ultra. L’acquisto a rate dello smartphone dovrà essere effettuato entro il 30 gennaio, e in cambio, i clienti riceveranno Giga illimitati fino al 30 giugno 2024. Questa offerta è aperta sia ai nuovi che ai già clienti privati.

Il pacchetto promozionale include minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, 50 minuti verso alcune destinazioni internazionali, 200 SMS verso tutti, 200 GB di traffico dati anche in 5G e assistenza telefonica prioritaria, il tutto a un costo di 14,99 euro al mese. Al termine del periodo promozionale relativo ai Giga illimitati, il piano tornerà ai 200 Giga mensili standard.

Una versione alternativa della promozione, denominata Full 5G S24 Edition Reload exChange, permette ai clienti di portare uno smartphone usato in un punto vendita WINDTRE e, a seconda delle condizioni del dispositivo, ricevere fino a 800 euro di rimborso sull’acquisto a rate del S24 o di altri smartphone disponibili.

Per aderire all’offerta e prenotare il Samsung Galaxy S24, i clienti possono visitare il sito di WINDTRE, compilare il form con i propri dati e scegliere il punto vendita WINDTRE per effettuare la prenotazione. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità per i fan della tecnologia di accedere in anteprima alle ultime novità di Samsung, con il vantaggio aggiuntivo di condizioni di acquisto vantaggiose e flessibili.