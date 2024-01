Samsung Galaxy S24: confermati Chip Snapdragon e Exynos

Samsung ha ufficialmente fissato la presentazione dei Galaxy S24 per il 17 gennaio, rivelando nel contempo un’interessante decisione riguardo ai chip utilizzati nelle varianti di questi nuovi smartphone di punta. La serie Galaxy S24 sarà lanciata con due versioni, una alimentata dal chip Exynos 2400 e l’altra dallo Snapdragon 8 Gen3.

Anche se la prassi sia comune, la suddivisione geografica dei chip solleva alcune domande. Il leaker Ahmed Qwaider ha recentemente rivelato che lo Snapdragon 8 Gen3 sarà presente nei modelli Galaxy S24 Ultra e Galaxy S24+ nei Paesi del Medio Oriente e nella maggior parte del resto del mondo. D’altra parte, sembra che il Galaxy S24 base sarà disponibile esclusivamente con il chip Exynos 2400, distribuito in tutti i mercati globali.

Chip e prezzi ipotetici dei Samsung Galaxy S24

Questa strategia potrebbe essere una mossa di Samsung per mantenere uniformità nelle prestazioni tra i modelli, evitando differenze significative basate sul chip. Ciò è particolarmente rilevante considerando che i Galaxy S22 dello scorso anno presentavano modelli con Snapdragon 8 Gen2 For Galaxy e con l’Exynos 2200, suscitando alcune discussioni sulla disparità delle prestazioni tra le due varianti.

I benchmark recenti suggeriscono che il gap prestazionale tra Snapdragon 8 Gen3 ed Exynos 2400 si sia ridotto. Sebbene queste differenze siano ancora presenti, sembra che siano diminuite, potenzialmente grazie agli sforzi di ottimizzazione degli ingegneri di Samsung. Attualmente, la differenza prestazionale sembra attestarsi intorno al 5% in Single-Core e al 3% in Multi-Core. La decisione di Samsung di offrire la stessa configurazione di chip in molte parti del mondo potrebbe mirare a garantire un’esperienza uniforme per gli utenti e a evitare controversie legate alle prestazioni dei dispositivi basate sulla regione.

Inoltre, secondo informazioni non confermate, sembra che Samsung stia valutando l’adozione di una strategia di pricing più accessibile per i prossimi Galaxy S24 e S24+. Secondo le voci di mercato, i prezzi europei potrebbero subire una diminuzione di circa 50 euro rispetto ai modelli precedenti S23. Il Galaxy S24 Ultra potrebbe avere un costo invariato il suo prezzo attuale.

Secondo tali rumor i prezzi dei Samsung possibili dovrebbero essere simili ai seguenti:

Galaxy S24:

899 euro per il modello da 128 GB;

959 euro per lo smartphone da 256 GB.

2. Galaxy S24+:

1.149 euro per quello da 256 GB;

1.269 euro per la versione avente 512 GB.

3. Galaxy S24 Ultra: