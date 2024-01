Truffa in mail rischia di RUBARE i soldi dai conti correnti

Con un messaggio molto ambiguo le persone si stanno ritrovando ad avere diversi problemi per via di una truffa. Questa mirerebbe infatti a far iscrivere le persone ad un finto sito di incontri con la speranza di conoscere quella finta ragazza che gli ha scritto tramite e-mail.

Fate quindi attenzione a questi messaggi, che possono rivelarsi infatti molto pericolosi: possono infatti rubare soldi e dati.

Nuova truffa pericolosissima, ecco il messaggio da evitare

“Tanto per cominciare, io sono attratto dagli uomini determinati, ma tu cosa sei?

Puoi trovarmi e scrivermi nel profilo su cui sto cercando l’anima gemella?

Un amico mi ha detto che sei un uomo serio e non ti dispiace iniziare una nuova relazione e ha condiviso la tua posta.

Forse stava scherzando con me, perché non ha detto il nome e non ha mostrato la foto.

Ma se sei tu, allora mi troverai e inizieremo a comunicare, lo voglio davvero.Se questa lettera suscita il tuo interesse e la tua voglia di parlare, sono disposta ad aprirmi a una conversazione e a condividere le piccole e grandi cose della vita.

condividere i piccoli e grandi segreti della vita.

La sincerità e il rispetto sono importanti per me, e spero che possiamo trovare un terreno comune e creare qualcosa di straordinario insieme.

Mi chiamo Kailyn, sono. Lascio la mia foto in modo che possiate trovarmi facilmente.

Ti lascio il mio profilo e aspetterò una tua risposta lì – Blondie_Kailyn-90

Sono molto preoccupato e aspetto un nuovo messaggio nella notifica!

Con amore, Kailyn!“