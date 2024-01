L’ 11 Gennaio 2024, il famoso videogame Elden Ring ha ricevuto l’aggiornamento 1.10.1, suscitando l’interesse della community di giocatori. Però, contrariamente alle aspettative relative all’aggiunta di nuovi contenuti di gioco, sembra che questo aggiornamento si dia concentrato esclusivamente sulla manutenzione tecnica, in particolare sull’aggiornamento di Easy Anti-Cheat per supportare l’ultima versione di Steam OS.

A tal proposito, è importante notare che questo aggiornamento è rivolto specificamente agli utenti della versione Steam del gioco, offrendo una migliore sicurezza e prestazioni.

La patch note ufficiale, pubblicata sul sito di Bandai Namco, ha chiarito che, nonostante la focalizzazione su Easy Anti-Cheat, potrebbero esserci ancora altri eventuali cambiamenti non menzionati da FromSoftware e Bandai Namco. La comunità resta in attesa di ulteriori dettagli.

Videogame Elden Ring: La crescente attesa per l’espansione Shadow of the Erdtree

Come detto quindi, la lunga attesa per il DLC “Shadow of the Erdtree” continua a suscitare impazienza tra gli appassionati del videogame Elden Ring. Dopo quasi due anni dall’uscita del soulslike, i giocatori bramano nuovi contenuti, soprattutto considerando che l’ultimo significativo update è stato dedicato al Colosseo. Però malgrado le conferme di FromSoftware riguardo allo sviluppo del DLC, non è stato rilasciato ancora nessun dettaglio. Cosa che non ha fatto altro che alimentare le incertezze sulla tempistica di lancio.

Le voci più recenti suggeriscono febbraio come possibile mese di rilascio ma, al momento, sono da considerarsi solamente rumor. La community è letteralmente in trepidazione, e spera di riuscire ad immergersi presto nell’ampia e misteriosa espansione di Elden Ring. Così anche noi non vediamo l’ora!