Canone RAI e bollo auto ABOLITI da queste regole in Italia

Purtroppo c’è poco da fare: le tasse vanno pagate e non ci sono sotterfugi da sfruttare per evitarle. In Italia è così gli utenti questo lo sanno, per cui subentra la frustrazione di dover pagare due imposte come il canone Rai e il bollo auto.

In realtà queste sono molto diverse tra loro, siccome la prima è di competenza nazionale, mentre la seconda di competenza regionale. Il comune denominatore di cui sono in possesso è che entrambe vengono viste come simbolo tutt’altro che democratico.

Canone RAI e bollo, ecco i metodi per non pagarli in Italia

Si attendono notizie per il futuro sperando che il canone RAI possa essere abolito definitivamente, ma per ora solo alcuni possono evitarlo. Tra questi ci sono i militari che sono presenti sul territorio italiano ma che non hanno residenza. La stessa cosa vale per i funzionari delle organizzazioni militari straniere. Per quanto riguarda gli italiani invece solo coloro che hanno oltre 75 anni di età e un reddito annuale inferiore agli 8000 € possono essere esentati. Ovviamente anche chi in casa non ha una televisione o una radio potrà passare indenne.

Il bollo auto, di competenza regionale, può essere evitato da chi ha un’auto storica con oltre trent’anni di età o da chi è titolare della legge 104. Oltre a questo bisogna ricordare che in Piemonte e Lombardia tutti quelli che hanno un’auto elettrica hanno l’esenzione permanente. Nelle altre regioni invece questa dura un massimo di cinque anni. Ci sono degli sconti anche per chi possiede un veicolo ibrido.