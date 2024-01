TIM, il nuovo anno si apre con degli aumenti sconvolgenti

TIM ha annunciato un aumento tariffario per alcuni dei suoi clienti di telefonia mobile, motivato dalle mutate condizioni di mercato. A partire dal primo rinnovo successivo al 3 marzo 2024, i clienti interessati da questa rimodulazione subiranno un incremento di 1,99 euro al mese sul loro abbonamento, equivalente a quasi 24 euro su base annua.

TIM: le rimodulazioni e le proposte degli altri operatori

In risposta a questo cambiamento unilaterale delle condizioni contrattuali, TIM offre ai suoi clienti diverse opzioni. È possibile ottenere 50 GB gratis al mese, abilitare gratuitamente il 5G sulla propria offerta, o cambiare tariffa mantenendo lo stesso canone ma con 2 GB aggiuntivi al mese. Per questa ultima opzione, è consigliabile verificare con l’operatore se la nuova tariffa include l’indicizzazione all’inflazione, una pratica ormai comune in tutte le offerte di TIM.

I clienti colpiti da questa rimodulazione hanno anche la possibilità di rescindere il contratto, disattivare l’offerta attiva o passare ad un altro operatore, senza penalità o costi di disattivazione, comunicandolo entro il 6 aprile 2024. TIM ha predisposto un modulo di recesso disponibile sul proprio sito e accetta le richieste di recesso anche telefonicamente o presso i suoi negozi.

Di fronte a questa variazione, i clienti hanno l’opportunità di valutare altre offerte sul mercato. Ad esempio, Optima Super Mobile Smart offre minuti illimitati, 100 SMS e 100 GB in 4G a 4,95 euro al mese, mentre Spusu 100 propone 2000 minuti, 500 SMS e 100 GB in 4G a 5,98 euro al mese. Fastweb Mobile, invece, offre una tariffa 5G con minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB a 7,95 euro al mese. Iliad propone una tariffa con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 7,99 euro al mese, e infine Fastweb Mobile Full include minuti illimitati, 100 SMS e 200 GB in 4G e 5G a 9,95 euro al mese, con i primi due mesi gratuiti. Queste alternative dimostrano che, nonostante gli aumenti di TIM, i consumatori hanno diverse opzioni per trovare offerte di telefonia mobile convenienti e adatte alle proprie esigenze.