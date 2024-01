Kena Mobile, la promo da 5 EURO è ancora disponibile con 100 GIGA

Quando i gestori virtuali scelgono di dare fastidio agli altri provider, lo fanno con determinate offerte. Queste hanno un comune denominatore al loro interno che è quello del risparmio, siccome propongono prezzi sempre più bassi. In questo caso siamo in un periodo storico dove tutti i gestori virtuali stanno facendo di tutto pur di guadagnarsi la leadership e tra quelli più accreditati a farlo c’è sicuramente il nome di Kena Mobile.

Questo provider che inizialmente veniva bistrattato da tutti gli utenti che non si fidavano, oggi rappresenta una solida realtà. Le sue offerte infatti hanno fatto il giro d’Italia durante gli ultimi anni, aumentando nettamente le mire espansionistiche dell’azienda. Proprio per questo ricordiamo che è ancora disponibile l’offerta da 100 giga in 4G.

Kena Mobile: la nuova offerta mobile è ancora disponibile per 5,99 € mensili

La soluzione in questione è quella che, pur non avendo il maggior quantitativo di giga disponibili, ha un rapporto tra qualità e prezzo spaventoso. Al suo interno ci sono minuti, messaggi e giga e un prezzo molto basso. Ogni mese il costo sarà di 5,99 € e per sempre, senza nessun costo aggiuntivo. Basti pensare che anche il costo di attivazione è gratuito così come la spedizione della scheda Sim a casa.

Venendo ai contenuti al suo interno, ci sono minuti senza limiti verso chiunque, 200 SMS verso tutti e 100 giga in 4G per la navigazione in Internet. L’offerta è ancora disponibile per cui tutti possono sottoscriverla, a patto che provengano da gestori come Iliad e tutti i gestori virtuali.