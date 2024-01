CoopVoce, la nuova offerta EVO distrugge Iliad con TANTISSIMI giga

Non sarà per nulla facile contrastare la grande ascesa dei gestori virtuali attualmente disponibili sul mercato italiano, ma CoopVoce, in quanto tale, hai il dovere di farlo.

Questa azienda è stata in grado di dimostrare tanto negli ultimi tempi, sulla falsariga di quanto visto negli ultimi anni. CoopVoce infatti è sempre stata una delle aziende principali tra i virtuali a promuovere tanti contenuti nelle sue offerte mobili. A dimostrarlo attualmente è una nuova offerta che è arrivata proprio dalla mezzanotte, sostituendo la tanto amata EVO 200.

Non c’è però bisogno di disperarsi, visto che è arrivata una nuova soluzione che sembra essere molto simile. L’obiettivo del gestore sarà sempre lo stesso, ovvero quello di rubare utenti alla concorrenza proponendo loro prezzi più bassi. Anche questa volta dunque CoopVoce primeggia, soprattutto in termini di contenuti.

CoopVoce, è arriva la nuova promo EVO disponibile sul sito ufficiale

Gli utenti che sono rimasti delusi per non essere riusciti a sottoscrivere la EVO 200, potranno questa volta optare per qualcosa di livello analogo. Parliamo infatti di una nuova offerta che va ad aggiungersi alla celebre gamma EVO. Gli utenti che speravano di trovare tanti contenuti, sono cascati bene anche questa volta.

All’interno della promo EVO 180 di CoopVoce ci sono infatti minuti senza limiti verso ogni gestore mobile o fisso, 1000 messaggi verso tutti e ben 180 giga . Il prezzo mensile è di soli 9,99 € e per sempre. Il costo di attivazione è di 10 € da pagare solo per la prima volta. Ricordiamo che l’offerta può essere sottoscritta anche scegliendo una nuova eSIM virtuale.