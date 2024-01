Oppo si avvicina pericolosamente ai migliori brand low cost in circolazione, dando la possibilità a tutti gli utenti di acquistare subito uno degli smartphone più richiesti, ad un prezzo tutt’altro che elevato, grazie anche all’offerta di casa Amazon.

Acquistare un Oppo A78 potrebbe essere decisamente più semplice di quanto abbiate mai immaginato, il prodotto risulta essere caratterizzato dalla presenza di un ampio display da 6,43 pollici di diagonale, un AMOLED con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 90Hz, affiancato comunque da un processore di tutto rispetto, ed una configurazione che si completa con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile tramite l’ausilio di una microSD).

Oppo: offerte inattese su Amazon

Il prodotto viene in genere commercializzato ad un prezzo mediano di 219 euro, ma proprio in questi giorni Amazon ha deciso di ridurre di molto la spesa finale degli utenti, raggiungendo 169 euro, per quanto riguarda la suddetta variante con annessa la solita garanzia legale della durata di 24 mesi ed anche il suo essere completamente no brand.

La colorazione attualmente in promozione è la Mist Black, non presenta differenze particolari rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere, raggiungendo una batteria da 5000mAh, con annessa ricarica rapida a 67W (si carica del 43% in soli 15 minuti), ma anche una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 megapixel, ed un sensore anteriore da ben 8 megapixel. Spedizione gestita da Amazon con consegna davvero in tempi rapidissimi presso la vostra abitazione.