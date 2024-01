Iliad, il trucco per avere la FIBRA quasi gratis e un nuovo servizio

Il dominio di Iliad arriva soprattutto dalle offerte mobili, ma durante gli ultimi anni si è mosso qualcos’altro. Il celebre gestore che proviene dalla Francia è stato in grado di mettere su un vero e proprio sistema basato su offerte mobili e fisse, queste ultime in fibra ottica superveloce.

Attualmente sul sito ufficiale si può avere un resoconto di tutte le soluzioni disponibili. La dimostrazione di questo dominio arriva da parte di tutte le offerte, quelle mobili e quelle fisse. Per quanto riguarda quelle in fibra ottica a prezzi molto più bassi del solito, non tutti potranno sottoscriverle, visto che queste spetteranno solo ed esclusivamente ad alcuni clienti che hanno determinate offerte mobili ad un determinato prezzo. Bisogna infatti ricordare che per sfruttare il prezzo di favore della promo di Iliad in fibra, bisogna avere un’offerta mobile che costi 9,99 € al mese.

Iliad: ecco l’offerta in fibra ottica che costa pochissimo ogni mese e offre 5 Gigabit

Serviva lanciare qualcosa di realmente emblematico per riuscire a fare fuori in un sol colpo tutte le altre aziende che da sempre operano in campo fisso. A quanto pare anche in questo caso Iliad è riuscita a cogliere nel segno con la sua offerta in fibra ottica superveloce.

Questa infatti include al suo interno le chiamate illimitate e la fibra ottica FTTH in grado di concedere complessivamente 5 gigabit di potenza. In questo caso si intende su tutte le porte disponibili dietro il router IliadBox.

Il prezzo mensile scende a 19,99 € al mese per tutti coloro che hanno un’offerta mobile con Iliad da 9,99 € al mese con pagamento automatico. In caso contrario, bisognerà pagare il prezzo pieno di 24,99 € mensili.