Android, LISTA segreta di APP e GIOCHI a pagamento ora GRATIS

Anche questa giornata sarà ricordata da tutti gli utenti in possesso di un dispositivo Android per la grande offerta che è arrivata. Il pubblico potrà infatti recarsi sul Play Store e trovare dei titoli che in genere sono a pagamento ma questa volta scaricabili gratis.

L’iniziativa, che in realtà arriva ogni settimana, questa volta include dei prodotti del market molto interessanti. Si tratta ovviamente di un miscuglio molto bilanciato tra applicazioni e giochi, tutti contenuti in genere ricercati dal pubblico. Ovviamente si tratta di un’offerta che non durerà in eterno, per cui la bravura degli utenti starà nel cogliere questo momento al volo.

Per facilitare il tutto abbiamo realizzato un paragrafo dedicato proprio ai titoli e alla loro parziale descrizione. Abbiamo scelto di focalizzarci su 4 contenuti in particolare, probabilmente quelli più scaricati del momento all’interno di questa selezione.

Il mondo Android si arricchisce con titoli a pagamento da scaricare gratis nel Play Store

Come sempre anche oggi è il giorno adatto per scaricare dei titoli a pagamento in maniera gratuita direttamente dal Play Store di Google. Gli utenti Android possono procedere con alcuni titoli in particolare, come Sound Meter – Decibel Meter, utile per misurare tramite il microfono dello smartphone i decibel del rumore ambientale.

L’altra applicazione molto utile è sicuramente Screenshot Pro – Auto Trimming, utile per memorizzare le schermate smartphone nelle maniere più varie. Il terzo titolo molto interessante è un gioco, ovvero Trivia Master, che ormai tutti conoscono. Infine ecco un pacchetto icone, ovvero Red – Icon Pack per modificare le icone del vostro smartphone in stile rosso.