Amazon Prime, i più veloci si aggiudicheranno un anno gratis del servizio

In vista del periodo natalizio, Amazon, il gigante dell’e-commerce con sede a Seattle, ha lanciato una promozione esclusiva che riguarda il suo popolare servizio di abbonamento Prime. Questa iniziativa, limitata ai primi 7.000 utenti che rispondono, permette di ottenere gratuitamente l’abbonamento annuale al servizio, del valore di 49,90 euro, sotto forma di codici promozionali.

Amazon Prime: la compagnia ti fa un grande regalo

Per verificare l’eleggibilità, gli utenti possono seguire un link dedicato. In caso di idoneità, è necessario procedere con il pagamento iniziale del canone annuale di 49,90 euro. Successivamente, Amazon rimborsa l’intera somma tramite codici promozionali, da utilizzare per futuri acquisti sul sito. Questi codici verranno inviati tramite email o notifica push nelle date specificate: due tranche da 10€ ciascuna, utilizzabili su ordini di almeno 30€, e una da 19,90€, per ordini di almeno 60€. Ognuno di questi codici avrà una scadenza specifica.

I benefici dell’abbonamento Amazon Prime vanno ben oltre la consegna gratuita, che rimane una delle sue caratteristiche più apprezzate. Gli abbonati hanno accesso a offerte anticipate e possono partecipare a eventi esclusivi come il Festival delle Offerte Prime. Inoltre, l’abbonamento include l’accesso a Prime Video, 30 giorni gratuiti di Audible, spazio cloud illimitato per le foto, Amazon Music, e vantaggi nel gaming con Twitch Prime.

Questa promozione rappresenta un’opportunità notevole per gli utenti di Amazon, permettendo non solo di usufruire di tutti i vantaggi dell’abbonamento Prime, ma anche di ricevere un rimborso sostanziale sotto forma di codici promozionali. È un’iniziativa che sottolinea l’impegno di Amazon nel fornire valore aggiunto ai suoi clienti, specialmente durante il periodo festivo, quando lo shopping online raggiunge il suo picco.