Spendere poco sull’acquisto di un bellissimo Samsung Galaxy S23 Ultra è davvero possibile, infatti in questo periodo gli utenti si ritrovano a poter comprare su Amazon il suddetto device, e godere di un risparmio più unico che raro.

Il rapporto qualità/prezzo appare sin da subito decisamente convincente, infatti parliamo di un dispositivo con display da 6,8 pollici di diagonale, un bellissimo Dynamic AMOLED 2X, che risulta essere mosso dall’ultimo processore di casa Qualcomm, nonché comunque una configurazione di base che prevede 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Samsung Galaxy S23 Ultra: che risparmio con questa offerta Amazon

Tutti vorrebbero un Samsung Galaxy S23 Ultra, ma al giorno d’oggi pochi hanno avuto l’occasione, sopratutto economica, di poterlo effettivamente acquistare. Per questo motivo è importante tenere in considerazione le offerte disponibili su Amazon, con la quale oggi è possibile pagarlo solamente (si fa per dire) 999 euro, contro i 1479 euro previsti di listino.

Uno dei punti forte del prodotto indicato nell’articolo è sicuramente il comparto fotografico, composto da 3 sensori differenti, di cui il principale è da 200 megapixel, un plus non da poco e quasi unico nel suo genere. A differenza di quanto accade acquistando il prodotto sul sito ufficiale, la versione disponibile su Amazon include direttamente l’alimentatore da parete da 25W, così da riuscire a ricaricare il proprio device senza doverlo acquistare a parte. E’ quasi superfluo ricordare essere una variante no brand con garanzia di 24 mesi.