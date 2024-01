TIM, le due POWER hanno 100 e 150 GIGA in 4G GRATIS

Insieme a pochi altri gestori, TIM riesce a dominare il mondo della telefonia mobile attualmente e questo un mistero. Il merito è delle offerte che sono state lanciate, molto simili a quelle del passato per quanto riguarda i contenuti ma estremamente diverse per i prezzi.

Ad oggi basta spendere poco mensilmente per avere il meglio tra minuti, messaggi e giga per navigare sul web.

TIM, sono arrivate due nuove offerte imbattibili: ecco le Power

Tra i gestori più interessanti di questo momento non poteva che esserci TIM, leader assoluto nella telefonia italiana. Dal punto di vista mobile, sono diverse le offerte che purtroppo hanno messo in difficoltà questa realtà, che oggi però si è rialzata alla grande.

La linea Power questa volta ospita due soluzioni molto simili tra loro ma anche differenti, sia per prezzo che per giga. La prima è la Power Iron mentre la seconda è la Power Supreme Web Easy. Partendo dalla prima, siamo al cospetto di una soluzione nuova che vanta al suo interno minuti e messaggi senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi. Per quanto riguarda i giga, ce ne sono 100 in 4G per un prezzo totale di 6,99 € al mese.

La seconda offerta è già stata vista più volte, ma in questo caso costa meno, ovvero 7,99 € al mese. Al suo interno ecco minuti e messaggi senza limiti verso tutti con 150 giga in 4G per la navigazione sul web.

Queste due offerte possono essere sottoscritte solo ed unicamente da coloro che hanno Iliad o un gestore virtuale. Inoltre il primo mese sarà gratuito per tutti coloro che le sottoscriveranno.