Il mercato dell’usato è spesso un terreno fertile per truffe e inganni, e una delle frodi più diffuse riguarda la manipolazione dei chilometri delle vetture. Un recente studio condotto da carVertical, focalizzato sul mercato automobilistico italiano, rivela che i marchi tedeschi sono particolarmente esposti a questa forma di truffa. L’Opel Zafira emerge come il modello più colpito, con un sorprendente 10,49% delle vetture controllate in Italia che presentano un chilometraggio alterato. In altre parole, una su dieci Zafira potrebbe nascondere una manipolazione dei chilometri.

Le auto usate coinvolte nella truffa dei chilometri scalati

La presenza di Opel è significativa tra i 20 modelli più colpiti in Italia. Infatti, la truffa coinvolge anche un altro modello della casa di produzione tedesca, la Opel Insignia al 9,63%. Inoltre, troviamo anche altri marchi di prestigio come l’Audi A7 al 9,27%, la Porsche Panamera al 7,1% e la Subaru Impreza al 6,75%. La classifica mostra una predominanza dei modelli premium, appartenenti a marchi come Audi, Porsche, Volvo, Land Rover e Mercedes–Benz. Queste vetture di lusso risultano essere un terreno fertile per i truffatori, che riescono a ottenere profitti extra manipolando i chilometri.

L’acquisto di un’auto con chilometraggio alterato si traduce inevitabilmente in spese impreviste di gestione e in una svalutazione maggiore del veicolo, come sottolineato da Matas Buzelis, responsabile della comunicazione di carVertical ed esperto automobilistico.

La classifica mette in evidenza i modelli maggiormente colpiti, ci sono però anche modelli meno esposti a questo genere di truffa. Fortunatamente, infatti, non tutti i modelli sono altrettanto esposti a questa forma di frode automobilistica. Secondo i dati di carVertical, ad esempio, la Peugeot 308 risulta essere l’auto con la minor percentuale di manipolazioni, con un modesto 3,62%. Altri modelli che presentano un rischio inferiore includono la Mercedes–Benz Classe MC al 3,73%, l’Alfa Romeo Giulia al 3,9%, la Fiat Tipo al 3,99% e la Mercedes–Benz Classe E al 4,04%.

Il mercato dell’usato, dunque, richiede una particolare attenzione, soprattutto quando si tratta di marchi noti per essere bersaglio di truffatori. La verifica accurata del chilometraggio e l’attenzione ai modelli meno esposti possono essere decisive nel garantire un acquisto sicuro e affidabile nel vasto panorama delle auto usate.