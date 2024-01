La grande TRUFFA che gira sul web e ruba soldi agli utenti così

Ancora una volta gli utenti sul web si ritrovano di fronte ad una truffa pericolosissima. Questa, che gira tramite e-mail, è in grado di mettere in difficoltà anche le persone più esperte visto che è scritta anche bene.

In basso potete notare come qualcuno stia facendo credere alle persone di poter rinnovare gratis Disney+ per tre mesi.

Truffa in corso, il messaggio di “Disney+” seguito a ruota da un altro inganno

“Il tuo account è scaduto!

DISNEY+

Gentile,

Il tuo account Disney+ è scaduto

Ma, come parte del nostro programma fedeltà, puoi estenderlo gratuitamente per 90 giorni.

Estendi gratuitamente

* Dopo la registrazione, dovrai per inserire i dettagli della tua iscrizione la tua carta di credito per convalidare il tuo account.

Non addebiteremo alcun importo.”

Il testo in questione potrebbe arrivare anche più volte durante la giornata. La cosa veramente buffa è che tutti gli utenti che hanno appena esaurito il proprio periodo su Disney+, si ritrovano ricevere una e-mail del genere. In breve, è come se i truffatori sapessero che avete terminato il periodo in sconto, per cui giocano proprio su quello. Purtroppo diversi utenti continuano a caderci ed è per questo che è necessario fare ancora più attenzione.

Tutto quello che dovrete fare per capire ancora meglio che si tratta di una truffa e controllare l’indirizzo e-mail. In questo caso figura “MyZalando“, e a qualcuno, vedendo il nome celebre di Zalando, potrebbe risultare familiare per cui affidabile. Il campanello d’allarme scatta per un motivo: Disney+ non ha nulla a che fare con Zalando. In alcuni casi troverete addirittura indirizzi e-mail fatti di lettere alla rinfusa, creati ad hoc per derubare gli utenti.