Durante la conferenza di NVIDIA al CES 2024, è stato presentato il nuovo trailer Half-Life 2 RTX, la versione rimasterizzata del famoso gioco. Progettata per sfruttare le più recenti tecnologie grafiche delle schede GeForce del produttore. Nonostante le anteprime promettenti, il pubblico rimane in attesa di notizie riguardo alla data d’uscita, che al momento rimane sconosciuta.

Annunciato inizialmente alla Gamescom dell’anno precedente, Half-Life 2 RTX è frutto della collaborazione tra NVIDIA e membri della comunità. La rimasterizzazione supporterà tecnologie all’avanguardia come ray tracing, Nvidia Reflex, RTX IO e DLSS 3. L’uso di RTX Remix, uno strumento per modder annunciato da NVIDIA nel 2022, è evidente nella creazione di questa versione, come mostrato nel trailer durante la conferenza.

La rimasterizzazione del celebre gioco Half-Life 2 RTX: Nuove potenzialità nel trailer

Il gioco, terzo ad utilizzare questa tecnologia dopo Portal RTX e Portal: Prelude RTX, svela attraverso le nuove tecnologie grafiche di NVIDIA come l’ambientazione di Half-Life 2 può beneficiare di miglioramenti visivi significativi. Ad ogni modo, la mancanza di una data d’uscita continua a suscitare l’interesse della community di giocatori, che resta in attesa di immergersi nell’esperienza rimasterizzata di uno degli FPS più influenti di tutti i tempi.

L’attesa è diventata sempre più pesante soprattutto dopo le ultime indiscrezioni che fanno pensare ad un’esperienza di gioco molto più accattivante e coinvolgente. Seppur non disponiamo ancora di una data ufficiale, è possibile che non si dovrà aspettare ancora a lungo.

Per il momento non disponiamo di ulteriori informazioni a riguardo. Ma restate connessi per tutti gli altri dettagli ed interessanti fughe di notizie.