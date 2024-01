CoopVoce, la nuova promo da 200 GIGA disponibile fino alle 23:59

Molti gestori virtuali sono riusciti a fare corsa a sé durante l’ultimo 2023. Allo stesso tempo però CoopVoce non è da meno e vuole continuare a dire la sua, facendolo con soluzioni che rispetto ad un tempo hanno prezzi molto più bassi.

A dimostrarlo sono soprattutto le offerte della gamma EVO che mai come ora hanno un costo molto più accessibile e tantissimi giga, minuti e messaggi. Le offerte sono molte, ma una soprattutto è in grado di lottare alla grande con tutte le altre proposte disponibili sul mercato della telefonia mobile italiana. Si tratta della famosa EVO 200 che solo per oggi sarà ancora disponibile.

CoopVoce, le migliori offerte si inchinano alla EVO 200: è l’ultimo giorno per averla

Era difficile fare meglio rispetto al 2022, ma il 2023 effettivamente è stato un ulteriore trampolino di lancio per CoopVoce.

Passando a quello che c’è all’interno dell’offerta EVO 200, bisogna fare un recap rapido. Si parte infatti da minuti senza limiti verso tutti i gestori e 1000 SMS verso tutti. Il culmine si raggiunge con ben 200 giga in 4G e con un prezzo mensile di 7,90 € per sempre. Il costo di attivazione è di 10 € da pagare una tantum. Ricordiamo che il resto è gratis, così come anche la spedizione della scheda SIM. Per chi non volesse attendere l’arrivo della scheda, ci sono anche le eSIM.

Ricordiamo a tutti gli utenti che volevano sottoscrivere questa ambita soluzione che oggi è l’ultimo giorno. A partire dalla mezzanotte che farà scoccare l’11 gennaio, la EVO 200 non sarà più disponibile per nessuno.