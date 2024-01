Volkswagen ha annunciato l’integrazione di ChatGPT nelle sue vetture, un passo innovativo presentato al CES 2024 di Las Vegas. L’azienda automobilistica tedesca ha rivelato che il chatbot sarà parte integrante dell’assistente vocale IDA. In questo verranno offerte una serie di nuove funzionalità, arricchendo l’esperienza di guida per i proprietari di modelli come ID.7, ID.4, ID.5, ID.3, la nuova Tiguan e la nuova Passat, nonché il restyling imminente della Golf.

AI on board

Il teaser iniziale, con la scritta “AI on board” aveva già suscitato interesse e speculazioni sull’arrivo di innovazioni software. Il lancio del nuovo chatbot è previsto in concomitanza con l’ultima generazione dell’infotainment. Gli utenti avranno così la possibilità di utilizzare l’assistente vocale per controllare diverse funzioni, tra cui infotainment, navigazione e climatizzazione. In caso di domande a cui il sistema Volkswagen non può rispondere, la richiesta viene inoltrata in modo anonimo all’intelligenza artificiale, garantendo la privacy e la sicurezza dei dati dell’utente.

IDA non si limiterà a compiti utili come gestire le funzioni dell’auto; infatti, sarà in grado di rispondere anche a domande di cultura generale, ampliando le sue funzionalità nel tempo per offrire un’esperienza sempre più interattiva e informativa. L’attivazione dell’assistente vocale avviene dicendo “Hello IDA” o premendo un pulsante sul volante, garantendo un accesso intuitivo e senza sforzo.

Importante sottolineare che questa integrazione non richiede alcuna modifica da parte dei proprietari delle auto compatibili. L’assistente vocale, infatti, non richiede una configurazione aggiuntiva.

Volkswagen integra ChatGPT sulle sue vetture

ChatGPT, il cuore di questa innovazione, non ha accesso a dati sensibili del veicolo. Le domande e le risposte vengono eliminate immediatamente per garantire il massimo livello di protezione dei dati. Questa sicurezza è supportata da Cerence Chat Pro, un sistema che sfrutta una vasta gamma di fonti, tra cui ChatGPT, per garantire risposte accurate ed esaustive.

Kai Grünitz, membro del Consiglio di Amministrazione di Volkswagen per lo Sviluppo tecnico, ha enfatizzato l’impegno dell’azienda nell’offrire tecnologie innovative a un pubblico più ampio.

ChatGPT sarà disponibile a partire dal secondo trimestre del 2024, promettendo un’esperienza di guida arricchita e interattiva per i possessori delle auto compatibili. Le immagini diffuse da Volkswagen per annunciare l’integrazione mostrano anche la Golf restyling, seppur camuffata. Questo piccolo “spoiler” anticipa possibili ritocchi estetici e l’introduzione di un nuovo sistema infotainment con un display più ampio, il cui debutto è previsto entro la fine di gennaio.