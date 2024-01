AMD rivela i nuovi Processori Ryzen 8000G al CES 2024

Durante il CES 2024, AMD ha sollevato il sipario su una serie di nuovi prodotti, tra cui i processori desktop Ryzen 8000G, la serie Ryzen 5000 basata su Zen 3 e la scheda grafica Radeon RX 7600 XT. Questi dispositivi promettono un’esperienza di gioco avanzata, prestazioni potenziate e nuove funzionalità AI.

I processori desktop Ryzen 8000G presentano la nuova unità di elaborazione neurale (NPU) Ryzen AI, offrendo funzioni innovative legate all’Intelligenza Artificiale. La serie “all-in-one” basata sull’architettura Zen 4 include anche una scheda grafica Radeon 700M.

Caratteristiche processori e scheda grafica

Il modello di punta, Ryzen 7 8700G, con otto core, sedici thread e una Radeon 780M, offre prestazioni superiori. Stime di AMD indicano che il Ryzen 7 8700G può far girare giochi come Starfield a 61 FPS (risoluzione Full HD e bassi dettagli) grazie alle ottimizzazioni di Hyper-Rx, superando notevolmente i competitor Intel Core i7-14700K. I prezzi variano a partire da $329 per il Ryzen 7 8700G, $229 per il Ryzen 5 8600G e $179 per il Ryzen 5 8500G, con il modello Ryzen 3 8300G in attesa del costo. L’inclusione di funzionalità AI e le prestazioni avanzate rendono questi processori ideali per i giocatori che desiderano un’esperienza a 1080p fluida.

AMD ha annunciato anche nuovi processori per la serie Ryzen 5000, basata sull’architettura Zen 3. Il modello Ryzen 7 5700X3D presenta in tal caso otto core, sedici thread e sfrutta la tecnologia 3D V-Cache per prestazioni superiori nei videogiochi e nelle applicazioni. Questo sarà venduto a $249. Altri modelli, come Ryzen 5 5700, Ryzen 5 5500GT e Ryzen 5 5600GT, offrono opzioni più economiche mantenendo alte prestazioni. I nuovi processori Ryzen 5000 saranno disponibili a partire dal 31 gennaio.

AMD ha presentato inoltre la scheda grafica Radeon RX 7600 XT, ideale per i giocatori che vogliono provare i videogiochi a risoluzione Full HD e oltre (1440p) con ray tracing. Con 16 GB di memoria GDDR6 e 32 unità di calcolo RDNA, la scheda promette prestazioni superiori alla GeForce RTX 2060 in giochi come Forza Horizon 5 e Assassin’s Creed Mirage. La scheda contiene un miglioramento anche nello streaming attraverso l’encoding con AV1 tramite OBS Studio, AMD Software: Adrenalin Edition o altre applicazioni di streaming. Essa sarà invece disponibile poco prima dei processori, a partire dal 24 gennaio a $329.