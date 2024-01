Vodafone Silver, il 2024 con 2 OFFERTE da 150 GB contro Iliad

Ci sono attualmente due offerte da parte di Vodafone che sembrano voler consentire al gestore di tornare al dominio di un tempo.

Ovviamente bisogna ricordare che non tutti potranno scegliere queste offerte, siccome solo chi proviene da determinati gestori potrà riuscirci.

Vodafone batte tutti, con queste due nuove offerte non c’è concorrenza

Chi vuole valutare la prima offerta, che costa leggermente meno rispetto alla seconda, può già star sicuro di avere ciò che gli occorre. La prima delle due Silver permette ogni mese di poter telefonare chiunque grazie ai minuti illimitati, di inviare messaggi a tutti con gli SMS illimitati e di navigare sul web liberamente in 4G grazie alla presenza di 100 giga. Il prezzo mensile risulta molto accessibile per tutti, corrispondendo a soli 7,99 €.

Con la seconda offerta invece si può avere qualcosa in più, magari se sapete di averne bisogno. Questa Silver di Vodafone garantisce ogni mese le chiamate senza limiti verso tutti, i messaggi senza limiti verso tutti ma ancor di più un numero di ben 150 giga in rete 4G per navigare sul web. Il prezzo mensile in questo caso aumenta: l’offerta costa 9,99 €.

Per quanto riguarda la possibilità di sottoscrivere la promozione mobile, possono farlo solo ed esclusivamente alcuni utenti. Solo chi arriva da un gestore come Iliad o da un qualsiasi provider virtuale infatti può provvedere.

Cioè inoltre anche un gran regalo per chi sottoscrive una di queste due offerte, ma bisogna pagare ogni mese con SmartPay. Così facendo ci saranno 50 giga in più da accumulare con l’offerta scelta.