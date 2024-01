Se sei un cliente Iliad non puoi perdere l’occasione di ottenere Giga senza limiti a meno di 10,00 euro al mese tramite le offerte WindTre GO. Il gestore ha incluso nel suo listino di offerte operator attack ben due opzioni che consentono di ricevere una quantità illimitata di Giga per la navigazione e tutti i clienti provenienti dal gestore francese Iliad o da alcuni operatori low cost selezionati hanno la possibilità di procedere con l’attivazione.

WindTre GO: ecco le due offerte da non perdere!

Effettuando la portabilità del numero da Iliad, LycaMobile, PosteMobile, Fastweb o Coop Voce i nuovi clienti WindTre hanno a disposizione cinque offerte e tra queste spiccano le due opzioni con Giga illimitati.

La prima e più economica è la WindTre GO Unlimited 5G con Easy Pay, che prevede una spesa di 9,99 euro al mese e permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 50 SMS verso tutti i numeri e Giga senza limiti alla massima velocità disponibile.

La seconda offerta è la WindTre GO Unlimited 5G, che necessita di una spesa di 10,99 euro al mese e permette di ottenere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 50 SMS verso tutti i numeri e Giga senza limiti alla massima velocità disponibile.

La differenza tra le due offerte non riguarda esclusivamente il costo previsto per il rinnovo. Attivando la tariffa con servizio Easy Pay incluso sarà necessario sostenere la spesa tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. Invece, scegliendo la versione da 10,99 euro al mese il costo di rinnovo dovrà essere saldato tramite credito residuo.

I nuovi clienti possono richiedere le due offerte accedendo al sito ufficiale del gestore. WindTre permette di acquistare la SIM online, gratuitamente, e di riceverla tramite corriere direttamente a casa. Sarà sufficiente indicare il gestore da cui si intende trasferire il numero e scegliere l’offerta desiderata.