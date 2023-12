Il panorama delle telecomunicazioni in Italia si prepara ad affrontare importanti cambiamenti nel 2024, con gli operatori principali, tra cui TIM, Vodafone, Fastweb, WindTre e PosteMobile, annunciando aumenti tariffari che potrebbero incidere fino a 60 euro per utenza.

Da gennaio 2024, i consumatori italiani dovranno affrontare rincari complessivi stimati intorno ai 770 milioni di euro all’anno. Ecco un’analisi delle modifiche tariffarie previste per ciascun operatore:

WindTre, Tim e altri operatori: Ecco tutti gli aumenti

WindTre

A partire dal 1° gennaio 2024, alcune offerte di rete fissa vedranno un aumento di 2 euro al mese (+IVA per clienti con partita IVA). Dal 1° marzo 2024, il costo di alcune offerte sarà incrementato di 2 euro al mese.

Tim

A partire dal 1° gennaio 2024, TIM aumenterà il costo mensile per la copia cartacea della fattura da 3,90€ a 4,95€, IVA inclusa. Inoltre, alcune offerte TIMVISION subiranno un aumento mensile compreso tra 0,99€ e 4,99€, a partire dal primo addebito successivo al 26 novembre 2023.

Vodafone

Per alcune offerte, a partire dal rinnovo successivo al 13 gennaio 2024, il costo aumenterà di 1,99 euro al mese. Per i clienti business, potrebbero essere previsti “aumenti programmati” fino al 10% a 12 o 24 mesi dalla sottoscrizione del nuovo contratto.

Fastweb

Dal 1° gennaio 2024, il costo mensile dell’offerta per alcuni clienti di rete fissa aumenterà di un importo compreso tra 0,01 euro/mese e 4,49 euro/mese.

PosteMobile

Per l’offerta “Casa Web” dal 1° gennaio 2024, si prevede un adeguamento del canone mensile, passando dagli attuali 19,90 euro a 22,90 euro, con un aumento di 3 euro al mese.

Questi cambiamenti riflettono la dinamica competitiva del settore e mettono in evidenza la necessità per i consumatori di essere consapevoli delle attuali modifiche tariffarie e delle opzioni disponibili sul mercato delle telecomunicazioni.